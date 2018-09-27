Муж-изменник публично обратился к Ани Лорак

Сегодня, 27 сентября, Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) исполнилось 40 лет. Одним из первых поздравил певицу ее супруг Мурат, оскандалившийся после того, как в Сети появилось видео, на котором он запечатлен с другой женщиной.

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