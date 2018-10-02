Макеева взорвалась из-за рождения ребенка у бывшего мужа

Известная актриса Анастасия Макеева отреагировала на радостные вести о бывшем муже Глебе Матвейчуке. Знаменитость опубликовала пост в Instagram, правда, поздравлять актера не стала.

Недавно стало известно, что актеры Глеб Матвейчук и Елена Глазкова стали родителями. Новоиспеченная мама рассказала об этом в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой крупным планом запечатлела ручку новорожденного ребенка. "Доченька, спасибо, что выбрала нас!" – написала Глазкова.

Естественно, новость моментально подхватила пресса. В интернете появилась тонна материалов, где Матвейчук был представлен как бывший муж Макеевой. Этот факт настолько озадачил Анастасию, что она даже сделала отдельную публикацию на этот счет в личном микроблоге.

"Вот выскакивает у меня в новостях любое упоминание моего имени и смотрю я и думаю,вот Глебу так не хотелось ,чтоб он был "мужем Анастасии Макеевой" и уже и не муж вовсе ,а даже столь важное событие не стало поводом даже для озвучивания его имени собственного не говоря уже о его возлюбленной 😳Наверное ,я бы испытывала некий дискомфорт 🙈если бы я родила дочь ,а фото везде ставят бывшей жены ,а любимого называют даже не по имени ,а "бывший" 😩Бред ,если честно 😨 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – взорвалась Анастасия.

Поклонники посоветовали артистке не обращать внимания на заголовки. По их мнению, и она, и Глеб уже самодостаточные актеры, просто скандал, который гремел вокруг их расставания еще не забылся.

Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставание буквально подкосило Макееву – девушка впала в депрессию. По словам Матвейчука, он не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся для него кошмаром.

В недавнем интервью он признался, что жизнь с Макеевой состояла из череды скандалов, которые актриса создавала на пустом месте. "Поругаться могли из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранный чемодан, с которым я уходил раз в две недели", – разоткровенничался актер.