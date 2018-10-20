Пугачева в сексуальном мини потерлась о Юдашкина в эфире Первого канала

Первый канал посвятил выпуск программы "Сегодня вечером" юбилею Валентина Юдашкина. В студии Максима Галкина и Юлии Меньшовой собрались друзья модельера.

Пришла на программу и Алла Пугачева. Примадонна не один год знает Юдашкина и дружит с его семьей.

Для появления в эфире Первого канала Алла Борисовна выбрала черный наряд – платье с поясом на талии, подчеркивающее декольте. Длина юбки при этом едва прикрывает интимные зоны Пугачевой, оголяя роскошные ноги. Дополняют сексуальный образ 69-летней Примадонны коротенькие сапожки на каблуке.

Программа в эфире еще не была показана, однако снимки со съемок в своем Instagram разместила жена Валентина Юдашкина Марина. "Поздравления с Днем рождения Валентина Юдашкина, смотрите на 1-м канале в субботу 20 октября в передаче Сегодня вечером", – подписала она фотографию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

В кадре оказались почти все гости студии – Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Ольга Орлова и другие представители отечественного шоу-бизнеса. В центре снимка между Максимом Галкиным и Валентином Юдашкиным разместилась Алла Пугачева. Примадонна втиснулась между мужчинами, а ее плечо терлось о руку модельера. Такая близость к другому мужчине явно не смутила Галкина, он сиял в кадре ослепительной улыбкой.