"Ребенок жил в аду": У Блюменкранцев из "Дома-2" отобрали дочь

Страсти вокруг развода Таты и Валеры Блюменкранц не утихают. Звезды "Дома-2" получили официальное заключение о разводе, но продолжают скандалить.

В ходе долгого судебного процесса супругам удалось решить все вопросы мирно. Как объявил, Валера, он оставит все совместно нажитое имущество бывшей жене и годовалой дочери Беатрисе. Тата в свою очередь разрешает экс-супругу встречи с малышкой, когда он захочет.

Изначально звезды "Дома-2" договорились, что Бетти будет жить с мамой. Тата это решение приняла. Однако через чутки стало известно, что Тата отдала малышку на воспитани своей маме Марине Тристановне. Нежелание растить дочку женщина объяснила сложным периодом в жизни.

Марина Тристановна уже забрала Бетти к себе в Воронеж. В настоящий момент малышка живет с бабушкой и ее женихом Александром. Судя по словам женщины, внучке нравится в новом доме.

"Бетичку отпустили к нам в гости. Ей очень нравиться сомово. С большим удовольствием гуляет с нами в лесу. Дружит с Сашей, готова собрать все листочки которые попадали с деревьев :))) Вообщем нам очень хорошо", – написала Марина Тристановна в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Поклонники пары рады, что Бетти будет жить с бабушкой. "Давно пора было девочку у них забрать", "Вы молодец, что взяли Бетти", "Ребенок жил в этом доме 2 как в аду", "Вы очень хорошая Бабушка .Моя Мама и свекровь к сожалению не желают брать ребенка к себе и это так обидно((( Счастья вам и крепкого здоровья", – написали фанаты Марине Тристановне.