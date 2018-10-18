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Она омерзительна: жених отказался заводить ребенка с пышкой из "Дома-2"

Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Участники шоу “Дом-2” Саша Черно и Иосиф Оганесян вновь разругались. Девушка недовольна отказом любимого заводить с ней ребенка. 
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Саша и Иосиф уже несколько месяцев готовятся к свадьбе. Звезды телестройки постоянно обсуждают детали предстоящего бракосочетания.

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Подготовка уже идет полным ходом. Торжество планируется проводить на Сейшельских островах. Однако это значит, что на празднике не будет родственников пары, так как перелет туда, прямо скажем, не всем по карману. К слову, будущих новобрачных это мало заботит, ведь родители Оганесяна категорически против его женитьбы и не дали своего благословения.

Меж тем, средств на организацию свадьбы мечты у Саши и Иосифа нет, остается надеяться на подачку от руководства телепроекта. В довершение ко всему, Черно, хоть и клялась возлюбленному, что похудеет к бракосочетанию, так этого и не сделала.

И вот новая проблема, Саша, еще не вступив в законные права супруги, уже начала требовать от жениха решиться на серьезный шаг – завести ребенка. Иосиф от предложения невесты отказывается, видимо, вспоминая неудачный опыт ухода Черно за собакой, которую вынуждены были отдать из-за безалаберности и, мягко сказать, неуравновешенного состояния девушки.

Проблемы будущей семьи традиционно обсуждали на лобном месте. Саша сообщила, что возлюбленный заявил ей, что она омерзительна, хотя до этого намекал, что хочет малыша, мол, это может укрепить их отношения. "Ты мне сам в голову год эту мысль поселяешь, что если у нас будет ребенок, у нас все будет хорошо", – заявила худосочному жениху пышка. В ответ Оганесян нес какую-то околесицу: якобы он готов к детям, но в то же время не готов.       

Автор: Руслана Алексеева18 октября 2018, 20:43
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