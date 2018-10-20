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Кудрявцева корчится после новостей о смертельной болезни

Лера Кудрявцева. Фото: скрин ntv.ru
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ рассказали о борьбе с раком. Страшный диагноз вызвал шок у ведущей Леры Кудрявцевой.
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Хозяйка студии не смогла стойко выслушать откровение героев. Когда Виктор Рыбин произнес: "У нас базально-клеточный рак кожи", Леру перекосило.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

В глазах ведущей отразился шок. Кудрявцевой понадобилась минутка передышки, чтобы взять себя в руки и продолжить шоу.

Выяснилось, что артисты скрывали свою болезнь четыре года. Признание на всю страну они решили сделать, что бы предупредить народ об опасной и коварной болезни. Супруги убеждены, что заболели раком из-за чрезмерной любви к загару.

"Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались", – развела руками Наталья.

У Сенчуковой странное пятно появилось на ноге, но врачи не придали ему должного значения. Через несколько месяцев такое же новообразование было найдено на лице Рыбина. Медики долго не могли поставить правильный диагноз. 

В итоге время было упущено. Виктор и Наталья прошли 13 курсов лучевой терапии. Сейчас артисты надеются на выздоровление и заявляют, что чувствуют себя хорошо.

Автор: Алёна Нестерова20 октября 2018, 17:39
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Как менялась Лера Кудрявцева

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