Сбежавший из "Дома-2" участник рассказал о закрытии шоу

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Александр Нелидов рассказал о том, как сложилась его жизнь после проекта. Также мужчина признался, что не верит, что шоу когда-нибудь закроют.

За 14 лет своего существования телепроект "Дом-2" стал уникальной кузницей кадров. После участия в программе молодые люди открывают в себе музыкальные, актерские, модельные и многие другие таланты. Однако находятся и те, кто решает сбежать от народной любви и почетного титула "звезда "Дома-2". В их число вошел Александр Нелидов, которого могут помнить зрители первых выпусков телестройки.

В рамках шоу он был ярким участником, однако после сверкать на экранах, подобно Ольге Бузовой, вести светскую жизнь, как Алена Водонаева, или конвертировать свою известность в доходу с ведения праздников, по примеру Степана Меньщикова, Александр Нелидов не стал.

"После ухода с проекта у меня было два пути: шоу-бизнес и бизнес-обучение. Я попробовал оба пути и первый оказался изначально для меня проигрышным, поскольку он бы никуда меня не привел, поэтому я выбрал второй", – цитирует StarHit бывшего участника "Дома-2".

Он отметил, что и до появления на экранах по всей стране занимался бизнес-тренингами и тренингами личностного роста и активно двигался в этом направлении. Даже свое участие в телестройке мужчина воспринимал, в первую очередь, как своего рода психологический эксперимент.

Александр Нелидов считает "Дом-2" полезным для психологов с профессиональной точки зрения. "По своей сути, "Дом-2" – это своеобразный срез нашего общества. Кастинг-директоры еженедельно отбирают из тысяч желающих лишь нескольких самых ярких персонажей, которые олицетворяют определенные архетипы. Именно поэтому за героями интересно наблюдать", – уверен мужчина.

"Я считаю, что "Дом-2" надо изучать ученым с точки зрения психологии. Такой материал пропадает! Если сценаристы и продюсеры будут работать грамотно, "ДОМ-2" никогда не закроют, потому это это универсальный формат", – подчеркнул он.

