Певица МакSим победила страшную болезнь

Певица Марина Максимова, известная своим поклонникам под сценическим псевдонимом МакSим, долгое время не могла выступать из-за страшной болезни. Однако она справилась с ней и порадовала фанатов из Москвы новым концертом.

О страшной и неизвестной болезни, которая ей мешает жить и выступать, певица МакSим объявила летом 2018 года. Она призналась, что вынуждена уйти со сцены из-за шума в ушах, головокружения и других пугающих симптомов.

О том, что стало причиной недуга и о какой именно болезни идет речь, до конца неясно до сих пор. Однако многие поклонники с облегчением выдохнули, когда узнали, что Марина Максимова дала концерт в Москве, передает StarHit. Для них это стало сигналом, что артистка победила страшное заболевание.

"Спасибо за вчерашний полный зал с дополнительными стульчиками☺☺ Было все по-настоящему здорово!", – прокомментировала прошедшее выступление певица МакSим. Она призналась, что спела только половину концерта. Однако сделал она это не из-за недуга, а потому что оставшуюся часть исполнил восторженный зрительный зал.

Судя по фотографиям, появившимся на странице Марины Максимовой в Instagram, поклонники буквально осыпали ее цветами. Сама она появилась на сцене в своем новом образе – с новой прической и весьма откровенными нарядами.

Напомним, в июне 2018 года МакSим заявила, что вынуждена уйти со сцены из-за болезни. Что за недуг мучил артистку, она не пояснила. Позже появилась информация, что у певицы обнаружили серьезные проблемы с сосудами головного мозга.

Свое здоровье она отправилась поправлять на Алтай. Компанию ей составили две дочери и новый ухажер.