Любовник жестоко избил избранницу Меньщикова из "Дома-2" после секса
Анастасия Ендальцева, которую называют копией Ольги Бузовой, кажется не дождалась возвращения на телепроект Степана Меньщикова. Ранее он рассказывал, что готов прийти на шоу ради новой возлюбленной и чувствует с ее стороны ответную симпатию.
Однако пока мужчина раздумывал, стоит ли ему возвращаться под свет софитов, сердце девушки досталось другому. Анастасия Ендальцева и Захар Саленко уединились вдвоем в отеле без камер. Там у них случилась интимная близость, однако долгой радости красотке это не принесло. Молодой человек признался, что до сих пор питает нежные чувства к Ирине Пинчук, а в одну кровать с Анастасией Ендальцевой лег под влиянием животного чувства.
После такого поворота на проекте сложилась конфликтная ситуация. В один из дней дело дошло до откровенного скандала между двумя избранницами Захара Саленко, передает портал Dom2Life.ru. Присоединился к разборкам и сам молодой человек. Он набросился на сидящую на диване Ендальцеву и посыпал ее каким-то порошком.
Впрочем, и на этом пылкий любовник не остановился. Завязалась потасовка, в ходе которой Саленко дотащил Ендальцеву до бассейна, бросил ее в воду и ушел. "Идиот", – крикнула ему вслед красотка.
Зрители "Дома-2" пришли к выводу, что девушка получила по заслугам, так что на поддержку поклонников ей расчитывать не приходится. Не защитит ее и Степан Меньщиков. Вряд ли мужчина, до этого узнавший, что жена родила не от него, захочет строить отношения с ней после случившегося.
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