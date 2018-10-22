Федорова рассекретила повзрослевших детей

Оксана Федорова крайне редко делится с общественностью фотографиями своих детей. Поэтому каждый кадр расценивается фанатами телеведущей на вес золота.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана Федорова опубликовала фотографию, на которой запечатлела шестилетнего сына Федора и пятилетнюю дочь Елизавету. Телеведущая, лицо детской передачи "спокойной ночи, малыши!" крайне редко радует многочисленных поклонников снимками наследников, поэтому каждое изображение Феди и Лизы расценивается ими на вес золота.

"Девочек и мальчиков нужно воспитывать по-разному. Очень важно внушить детям понятие о ценности крепкой семьи, где у каждого своя роль. Сейчас из трех семей распадаются две, потому что женщины забывают о главном – о женственности, мягкости, уступчивости, сострадательности", – отметила Федорова в подписи к фото.

В своих интервью Оксана рассказывала, что Федор и Елизавета ведут самый обычный образ жизни – ходят в детский сад, посещают развивающие занятия и различные кружки по интересам. Телеведущая не относится к тем родителям-представителям шоу-бизнеса, кто регулярно выводит своих наследников в свет, демонстрируя их любопытной публике и представителям СМИ.

Напомним, Оксана Федорова вместе с супругом Андреем уже восьмой год. Несмотря на любимую работу, собственный бизнес и двух маленьких детей, телебрюнетка умудряется найти время и на мужа. "Мужчине необходимы только наша любовь и внимание, ощущение, что дома все хорошо. Если этого нет, то начинаются проблемы. Несмотря на загруженность на работе, дома в любой ситуации надо быть источником тепла и любви. Да, иногда сил не хватает просто пойти помыть лицо, а приходится источать любовь, так как муж должен получать от своей женщины заряд энергии. Для этого надо умудриться быть и хорошим организатором, и руководителем, и уметь планировать время. Важно понимать: муж главный приоритет, если что-то мешает создать для него надежный тыл – надо это препятствие устранить", – рассказала телеведущая в недавнем интервью.