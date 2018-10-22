Окрыленного победой Малахова заклеймили за грязь и пошлость

Шоумен вошел в тройку самых авторитетных российских журналистов наряду с Владимиром Соловьевым и Владимиром Познером. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян оценил успех телеведущего в профессиональном рейтинге.

Эксперт, по его словам, не поверил свои глазам. "Андрей Малахов назван россиянами в числе лучших журналистов России? Серьезно? Человек, который из вечера в вечер копается в грязном белье артистов, в том числе и давно умерших. Человек, который устраивает ДНК тесты и временами вытаскивает на свет божий скандальные темы из личной жизни россиян", – прокомментировал новость Манукян Dni.Ru.

По его мнению, истории с грязными и пошлыми подробностями не достойны такой высокой оценки. "А еще он регулярно по выходным поет осанны Киркорову. Это теперь называется журналистикой? И еще, оказывается, телевизор у нас главный источник новостей", – добавил собеседник.

"В такой ситуации формировать современное информационное общество в стране выглядит утопией. Честно говоря, руки опускаются после оглашения подобных результатов опросов", – отметил Вадим Манукян. Также он признался, что мечтает о том, чтобы в будущем в нашей стране подавляющее число россиян ответили, что пользуются всей гаммой источников информации, которая представлена в глобальной Сети, в том числе и на разных языках. "Вот тогда в лидерах топа журналистов появятся совсем другие люди", – резюмировал эксперт.

Отметим, данные рейтинга опубликовала исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта "Образ журналиста в массовом сознании россиян". Примечательно, что самыми значимыми с точки зрения населения оказались роли "информатора" и "комментатора".