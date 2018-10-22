Уставшая от борьбы звезда "Дома-2" молит о помощи

Экс-участница "Дома-2" Светлана Торба переживае непростой период. Девушка страдает от болезненного разрыва.



Светлана познакомилась в интернете с респектабельным мужчиной. Новый знакомый оказался неженатым и бездетным сотрудником полиции, в звании подполковника.

По словам девушки, отношения развивались стремительно и были похожи на сказку. "Через неделю нашего знакомства он представил меня родителям. У нас все так быстро и красиво развивалось, что он мне сделал предложение руки и сердца", – сообщила Светлана.

Однако мечтам о совместном будущем было не суждено сбыться. Из-за постоянных ссор молодые люди расстались. Торба понимает, что во многом была неправа и виновата в разрыве.

"К сожалению, я все испортила. Из-за недоверия я взламывала его телефон, читала сообщения, предъявляла претензии. Он мне постоянно напоминал об участии в проекте "Дом-2". Не найдя компромисса в отношениях, мы расстались. Я прекрасно понимаю, что мне нужно бороться со своей ревностью. Виню в этой ситуации только себя", – поведала звезда реалити-шоу.

Теперь экс-участница телестройки молит о помощи. Она больше не справляется со своими "демонами" в одиночку. Девушке нужна консультация профессионального психолога, чтобы разобраться в себе. Об этом сообщает @dom2magazine.

Отметим, что поклонники шоу с недоверием отнеслись к рассказу Светланы. По словам некоторых интернет-обывателей, девушка рассказывает сказки. "Оо! Ну с такой историей пора обратно на проект возвращаться! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Глупость и тупость никакой психолог не излечит– ведь не девочка уже, а так глупо себя ведешь", "Что же такая наивная?! Подполковник и неженат??? Ну-ну..))", "Подполковник полиции , не женатый и без детей в интернете? Песня Фантазер про нее, ей явно не поможет никто😂😂😂😂", – писали пользователи Сети.