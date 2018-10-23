Кончаловский вышел в свет с бывшей женой
В Колонном зале Дома союзов состоялся бал дебютанток – ежегодное мероприятие, организованное известным глянцевым журналом Tatler. Его суть в том, чтобы юные дочери из российской элиты и именитых семей вышли в свет и были представлены широкой публике. Столь значимое событие обычно сопровождается обилием людей из отечественного шоу-бизнеса. В свою очередь многие из них приводят на светское мероприятие даже маленьких детей.
Среди дебютанток оказалась дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. Мария появилась на паркете в открытом платье нежного сиреневого оттенка, изюминкой которого стала необычная гофрированная юбка. Кудрявые от природы волосы Мария небрежно заколола. Судя по многочисленным комментариям в Сети, ее образ признали одним из самых удачных.
"Кончаловская красивая) Намешали кровей и такая интересная девушка получилась. Толкалина счастливая, вывела дочь в свет))", "У Кончаловского дочка вполне себе подходит под определение дебютантки", "понравилась Кончаловская и ее мама. хоть новая струя в этом болоте (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.
Как верно подметили некоторые комментаторы, Марию на светский раут действительно вывели Егор Кончаловский и Любовь Толкалина. Для них это оказался первый совместный выход в свет после расставания. Напомним, о разрыве с режиссером актриса сообщила в январе 2017 года. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что Егор и Любовь уже восемь лет не живут вместе. Позднее бывшие влюбленные объяснили, что у них было слишком мало общих интересов.
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