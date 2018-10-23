Шнуров нашел новую фаворитку

Музыкант взял к себе в команду певицу с необычным и редким тембром. Наставник шоу "Голос. Перезагрузка" выбрал 26-летнюю Аннагазел Гокинаеву.

Уроженка Туркменистана покорила судей и зрителей "курлыкающим" голосом. За девушку проголосовали Баста и Сергей Шнуров, но она доверилась лидеру группы "Ленинград". Для первого выступления на шоу "Голос. Перезагрузка" Аннагазел выбрала песню Feel It Still.

Артистка призналась, что необычный тембр – это контролируемый процесс, а не следствие заболевания. Также она рассказала, почему, будучи финансистом по образованию, решила покорить российский шоу-бизнес через шоу "Голос. Перезагрузка".

По словам девушки, самым большим вопросом для нее был выбор репертуара. На помощь ей в этом пришли все друзья, делясь отзывами о ее выступлениях. Вплоть до слепых прослушиваний певица не знала, какой состав жюри будет на шоу "Голос. Перезагрузка".

"Когда я подавала заявку, я грезила о команде Леонида Агутина. Это то, что мне близко, что я слушаю и уважаю. Но ровно в тот момент, когда я узнала, что в команде будет Сергей, сомнений в выборе у меня не осталось", – цитирует Гокинаеву StarHit.ru. В выборе наставника проекта "Голос. Перезагрузка" она положилась на интуицию. Артистка призналась, что в команде Сергея Шнурова ее подкупили "его отношение и свобода".

Аннагазел десять лет назад приехала учиться из Туркменистана в Белоруссию. Но по профессии почти не работала. "Окончательное решение не смешивать музыку с чем-то другим пришло ко мне не так давно", – поделилась певица.

Что касается личной жизни, то сердце Гокинаевой пока свободно. Участница шоу "Голос. Перезагрузка" отметила, что сейчас она "наедине с музыкой". "Я переживаю сейчас чудесный период, в котором чувствую свою силу, возможности и перспективы", - заявила исполнительница очередного проекта "Голос".