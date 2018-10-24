"Такое узнал": Галкину открыли глаза прямо на шоу

Максим Галкин обнародовал видео. Популярный ведущий и шоумен оказался на кушетке психоаналитика, где ему открыли глаза на безобидную с виду вещь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видео, которое сопроводил подписью: "После тяжелого трудового дня зашел к знакомому трехлетнему психоаналитику и такое узнал 🙀😂..."

Ролик представляет собой отрывок из развлекательной передачи "Лучше всех", ведущим которой является Максим. На видео шоумен запечатлен лежащим на диванчике, а возле него расположился в кресле рыжеволосый мальчик.

"У меня очень нервная напряженная работа. Мне срочно нужна психокоррекция", – пожаловался Галкин. "Как у Вас настроение?" – поинтересовался юный психоаналитик. "Отвратительное!" – четко ответил шоумен. "Какие у Вас проблемы?" – уточнил мальчик. "Со мной никто не дружит", – признался Максим. "Почему?" – задал логичный вопрос собеседник. "Ну как почему? Потому что я все время ною, что у меня плохое настроение..." – пояснил телеведущий.

"Какая у Вас любимая книга была?" – неожиданно сменил тему малыш. "Колобок", – ответил Галкин. И тут мальчик открыл ведущему глаза. "Нельзя его читать, потому что он действует на подсознание", – заявил маленький эксперт. Галкин округлил глаза. "Господи... Мы не знали... Он действует на подсознание? То есть мы веками находимся под действием этого страшного орудия – Колобка?!" – в ужасе уточнил Максим. "Да!" – ответил довольный мальчик.

Многочисленные подписчики оценили чувство юмора шоумена. "Доктор – огонь!", "Класс!", "Смешно", "Спасибо за утро с Колобком!", "Максим! Восхищаюсь вами! Вы прекрасны!", "Забавный мальчонка!" – рассыпались они в комплиментах.