Киркоров молчит о смерти близкого человека от рака

Умер прославленный поэт-песенник Владимир Дагуров, написавший множество хитов для таких отечественных знаменитостей, как Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров. Однако поп-король пока не прокомментировал печальное событие.

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