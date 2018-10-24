Красавица-жена больного раком Юдашкина восхитила образом

На фото, выложенном на личную страничку в Instagram, 59-летняя женщина выглядит как юная девушка. Больной раком Юдашкин может гордиться супругой, считают его поклонники.

Марина Юдашкина тщательно следит за своей внешностью. Разумеется, во вкусе жене страдающего онкологией модельера не отказать.

Избранница Валентина Юдашкина внимает всем новинкам моды и с удовольствием примеряет на себя новые образы. В своем микроблоге женщина разместила фото, на котором позирует в стильной кожаной куртке, светлой футболке и облегающих фигуру черных джинсах.

Молодежный образ подчеркнул прекрасную фигуру жены борющегося с болезнью Юдашкина. Поклонники полагают, что Марина села на диету. Супруга модельера выглядит постройневшей и посвежевшей.

"Мариночка шикарна как всегда", "Марина всегда отличалась тонким чувством вкуса и меры", "Ничего лишнего, красавица", "Изящная", "Вы шикарная девушка!!!", "Повезло же Юдашкину", "Эффектная и красивая!", "Всегда с улыбкой. Веет теплом и добром", — восхитились женой больного раком Юдашкина фолловеры.

Отметим, что несмотря на тяжелую болезнь модельер представил свою новую коллекцию на парижской Неделе моды. Публика отметила, что Юдашкину явно помог курс реабилитации.

Напомним, прошедшим летом модельер сильно похудел из-за онкологии. Поклонники, друзья и близкие сильно переживали за борющегося с раком Юдашкина, но сейчас он часто посещает светские рауты вместе с супругой Мариной и дочкой Галиной и демонстрирует жизнелюбие и спокойствие.