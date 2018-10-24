"Доярка и врушка": Андреевой досталось за предательство

Шоумен Рустам Солнцев никогда не проходит мимо злободневных тем. Сегодня вся страна обсуждает перевод ведущей программы "Время" из эфира, идущего на центральный регион, в другие часовые пояса. Рустам не мог пройти мимо такого события.

"Почему Катя Андреева в своих новостях рассказывает, что в Европе живут одни геи, твари и мрази, а сама только туда и ездит?" – удивляется кукольный соавтор Солнцева по видеоблогу Толик. И приходит к выводу, что она – "коллаборантка"! Или попросту – предатель своего народа.

Солнцев оппонирует Толику: "Как ты мог такое предполагать? Она ведь такая нежная, красивая, румяная – как доярочка! А доярочка – это так патриотично!"

"Русь, ну любит она эту санкционку трескать. А может, она просто не знает про деревню Степановка? Про поросят и перловочку?" – предположил Толик и решил проверить, позвонив Андреевой. А та – в Майами. "Коллаборантка? Нет, просто врушка!" – сделал вывод Солнцев.

Напомним, что Андрееву не он первый упрекает в лицемерии. В эфире программы "Время" она вещает о прелестях отдыха в Крыму! По ее словам, там и инфраструктура замечательная, и пляжи роскошные, и есть что посмотреть, и пенсионеры-волонтеры действуют активно. После ее елея, который льется с экрана чуть ли не каждый вечер, хочется немедленно бросить все и ехать по новенькому мосту в Ялту, Феодосию, Севастополь... Однако сама при этом живет по принципу "берегите природу – отдыхайте за границей". Ее почему-то не прельщают ни Ласточкино гнездо, ни Массандровский дворец, ни гора Ай-Петри. Судя по публикациям в социальной сети Instagram, она то путешествует по испанской Каталонии, то обедает на берегу Фушльзе, что под Зальцбургом в Австрии, то любуется древностями черногорского курорта Свети-Стефан... Патриотично, что и говорить!