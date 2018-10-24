Скорбящая Гузеева обратилась к Максаковой после нападения
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала ссылку на материал, который пересказывал новый выпуск передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". В нем оперная дива давала интервью, как внезапно узнала, что в ее киевскую квартиру ворвались неизвестные и стали выгонять няню и ее маленького сына Ивана и врезать новые замки.
А еще на ток-шоу Максакова заявила, что подозревает в причастности к убийству ее мужа Дениса Вороненкова Дениса Панаитова, которого тот считал своим другом и в квартире которого оперная артистка до сих пор проживает.
В комментариях к посту подписчики поддержали певицу. "Увы, но чаще вставляют нож в спину , именно те, кто к нам ближе всего ... Ради наживы, не брезгуют ничем . Животные какие-то, а не люди (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люди растеряли свои души, обменяли их на финансовое благополучие", "Страшно от новых осознаний и понимания всех событий .... Сил тебе моя дорогая и потрясающая Машуля!" – написали пользователи Сети.
Интересно, что не осталась в стороне и актриса, бессменная ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. "Дорогая Маша...Просто сил тебе!" – кратко поддержала Максакову артистка. А ведь и сама Гузеева сейчас переживает тяжелые времена. У нее умерла мать.
Напомним, о смерти Альбины Андреевны стало известно 12 октября. Об этом рассказала дочь Ларисы Ольга в своих соцсетях. О болезни родственницы знаменитости говорили еще в начале октября. Ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в Instagram поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.
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