Максим Фадеев сделал заявление после страшной травмы

Известный продюсер и композитор возвращается на сцену после 25-летнего перерыва. Для этого Максим Фадеев придумал сенсационное изобретение.

Артист четверть века не выходил на большую сцену из-за серьезной травмы и контузии, в результате которой он частично потерял слух. Макс Фадеев много лет восстанавливал свое здоровье.

Продюсер заявил на своей страничке в Instagram, что полностью избавиться от последствия травмы не удалось. По словам Максима Фадеева, одним ухом он слышит всего на 40%, другим – на 60%. Однако скоро он снова вернется на сцену.

"Я долго думал, как мне вернуться на сцену без ущерба своему здоровью и чтобы люди были довольны. Я изобрел аппарат с рабочим названием "Шлем", – поделился в микроблоге артист. Фадеев пояснил, что будет на сцене с заблокированным слуховым проходом, и сможет чувствовать лишь вибрации через "костную проводимость".

По словам Макса Фадеева, это даже нельзя называть звуками – "нечто срединное, скорее гудение". "Это эксперимент, но риск – благородное дело", – заключил композитор.

Напомним, ранее музыкальный продюсер рассказал о том, судится с производителем таблеток для похудения, которые нанесли серьезный вред его здоровью. Кроме того, препараты, как отметил Максим Фадеев, вызвали у него привыкание.