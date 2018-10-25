Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Губкин на связи Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Четверг 25 октября
Лента новостей
14:03
Смелый медвежонок отобрал мед у пчел (видео)
13:56
Бессонница вызывает рак
13:45
Скончалась звезда "Супермена"
13:39
Названы причины жуткой аварии в римском метро
13:20
Двухлетний мальчик упал с девятого этажа и выжил
13:16
Лукашенко ждет Порошенко после трудного разговора с Путиным
13:06
Не могут сказать правду: люди в масках после бойни запугали Керчь
13:04
Аллегрова отсудила 14 миллионов у мертвого
12:55
Вандалы осквернили два святых источника под Москвой
12:46
Взбесившийся прохожий пырнул ножом петербуржца
12:37
Как избежать инсульта
12:20
Грабители отобрали у доверчивых покупателей 3,3 млн рублей и отвезли их в больницу
12:19
Тереза Мэй сверкнула кобурой на прогулке
12:04
Лжеца Порошенко прилюдно "избил" известный политик
11:52
Фото разрушенных ливнями кубанских сел
11:50
Жуткие кадры из затопленного поселка в Краснодарском крае
11:41
Мать убийцы бесследно исчезла после керченской бойни
11:14
Пьяный водитель переехал лежащего человека
11:02
Скорбящая вдова Магомаева перестала общаться с родственниками
11:00
Роскошная Батурина обскакала экс-жену Рыболовлева и дочку Ротенберга
10:42
Володин рассказал о важности исполнения нового бюджета
10:41
Известный российский писатель скончался в возрасте 83 лет
10:32
Заключенный во время этапирования отрезал половой орган
10:23
Разведенка Энистон вышла в свет и сразила всех наповал
10:19
Доказана смертельная опасность зимы
10:08
Володин поблагодарил Таджикистан за сохранение русскоязычного образования
09:54
Жертвами дождей на Кубани стали два человека
09:40
Макрон бьется в истерике из-за убийства Хашогджи
09:29
Россияне паникуют из-за отзыва лицензии у крупного банка
09:13
Голый пассажир пойман в московском метро
08:59
Китайские шпионы подслушали интимные тайны Трампа
08:40
ЦБ лишил лицензии крупный московский банк
08:27
Путин разбудил засыпающих на ходу министров
22:12
Покалеченные в римском метро россияне приготовили жесткий ответ
22:02
Подросшая дочь скинула Тимати с трона
21:59
"Доярка и врушка": Андреевой досталось за предательство своего народа
21:55
Кудрявцева больно ударила бездетного Олешко
21:55
Российские полярники устроили поножовщину
21:51
Мир в панике: известных политиков забросали бомбами
21:43
Житель Башкирии надругался над 11-летней дочерью
21:31
Отвергнутый жених Бузовой взбудоражил народ откровением
21:27
"Гурченко в худшие годы": выходка престарелой жены Солнцева повергла в шок
21:24
Утопившую младенца россиянку отдали под суд
21:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года
21:09
Утомивший жену истериками Епифанцев разводится
20:59
В бедах выпивающей Моргуновой нашли след Малахова
20:24
Агутин выставил напоказ Варум без штанов
20:22
В "Единой России" успокоили дачников: налога на огород не будет
20:18
В Ижевске пьяные граждане до смерти избили собутыльника
20:11
В Казани при пожаре погиб мужчина
19:52
Для чего нужен парламентский контроль над исполнением бюджета
19:44
Максим Фадеев сделал заявление после страшной травмы
19:33
Под Екатеринбургом произошла массовая авария
19:13
"Столько пить невозможно!": Моргунову прополоскали на Первом канале
19:10
Под Тюменью девушка чудом спасла ребенка из загоревшегося авто
19:02
Плативший за услуги любовник-миллиардер упал в ноги Боне
18:56
В "ЕР" назвали бюджет-2019 инструментом выполнения майского указа Путина
18:26
Устроившего бойню в Керчи студента готовили террористы
18:17
Обнажившая грудь Малахова потрясла кинофестиваль
17:51
На "трассе смерти" под Омском произошло страшное ДТП
17:35
Утонувшая в деньгах Волочкова поплатилась за жадность
17:34
Кусок Крымского моста подняли со дна
17:14
Прикованную к постели Лободу срочно прооперировали
16:47
Госдума приняла бюджеты трех федеральных фондов
16:43
Знаменитая ведущая Ирена Понарошку родила
16:34
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
16:32
Скорбящая Гузеева обратилась к Максаковой после нападения
16:24
"Выхожу замуж!": Кожевникова внезапно показала свадебный наряд
16:21
Оголившая часть тела Утяшева возбудила шикарной фигурой
16:16
"Мать-перемать": отсудившей сына у Кержакова Тюльпановой врезали за наркотики
15:56
В Липецке воспитательница детсада избивала двухлетнего ребенка
15:42
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
15:32
В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы
15:26
Красавица-жена больного раком Юдашкина восхитила образом
15:25
Как посадить лицо на "диету"
15:22
Самая крупная женщина России нашла себе жениха
14:59
Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу
14:50
Телезвезду растерзали за фото голой 4-летней дочери
14:50
SQUID покоряет смартфоны россиян
14:48
Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки
14:37
При отчете в Думе будут оценивать, как министерства реализуют поручения президента
14:36
Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
14:29
Россиянин год насиловал 13-летнюю дочь
14:13
Бузову вывели на чистую воду
14:10
Звезда российских сериалов рассказала о смертельной зависимости
14:07
Солнцев намекнул на измену жены-пенсионерки
13:55
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
13:51
Известного артиста обокрали в такси
13:42
Устроившего бойню в Керчи сделали поп-звездой
13:26
Доза кайфа: любители бега живут в эйфории
13:19
Стафилококк и кишечная палочка: вся шаурма в Москве оказалась опасной
13:18
Концерты под угрозой отмены: поклонники молятся за Лободу
13:06
Госдума приняла в первом чтении бюджет 2019-2021
12:58
Украина сделала проезд по Крымскому мосту платным
12:56
Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
12:49
Рухнувший башенный кран убил человека
12:43
На Татьяну Арнтгольц напали после спектакля
12:28
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
12:27
Дроботенко сообщил о смерти известного юмориста
12:22
Вскрылось странное прошлое Марии Захаровой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером
Шоу-бизнес

Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Принц Уильям. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился первый раз на публике после крещения. Поклонники заметили принца Луи, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям с малышом покидали вертолет. Об этом рассказал наблюдательный пользователь Instagram.
прочитано 11237 раз

Свидетель увидел, как Кейт и Уильям приземлились рядом с Кенсингтонскими садами. "В один солнечный осенний день принц приземлился на своем вертолете в королевских садах. Потом понес сумку ребенка во дворец", – рассказал он. Герцогиня держала малыша на руках.

ПО ТЕМЕ

Кейт Миддлтон стала "суповым набором" на фоне сияющей Меган Маркл

Кейт Миддлтон празднует рождение малыша

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Принц Уильям, как известно, является квалифицированным пилотом. Скорее всего, он сам управлял воздушным судном, на борту которого находились его супруга и сын.

В среду, 22 октября, очевидцы снова заметили, как королевская семья садится в вертолет. Они возвращались в Норфолк, где старшие дети проводят каникулы. Принц вновь держал в руках сумку с вещами ребенка, а Кейт несла принца Луи.

В начале этой недели герцог и герцогиня Кембриджские посетили торжественный обед с королем Нидерландов в Букингемском дворце. Для мероприятия Кейт выбрала бледно-голубое платье от дизайнера Александра Маккуина. Образ она завершила жемчужными серьгами и бриллиантовой тиарой, которая принадлежала принцессе Диане.

Напомним, что последний раз публика видела принца Луи во время крещения, которое состоялось в июле. Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился на свет 23 апреля 2018 года.

У Кейт и Уильяма есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше. 

Автор: Полина Крылова25 октября 2018, 10:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения

567

комментарии

Политика

Мир в панике: известных политиков забросали бомбами
Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу
Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение
Меркель разрывается между Трампом и Путиным

Шоу-бизнес

Красавица-дочь пошла по пути бесстыжей Волочковой
Пьянство Моргуновой добило кричавшего Кобзона
"Толще на 10 кило": Лорак разочаровала своим видом
"Эту связь не разрушить": Лазарев признался в любви к парню

Проишествия

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Шоу-бизнес

У беременной Меган Маркл смертельный недуг

Беременность жены принца Гарри может обернуться трагедией
Шоу-бизнес

В бедах выпивающей Моргуновой нашли след Малахова

Эксперт высказался о скандале вокруг известной телеведущей
Шоу-бизнес

Больные раком Рыбин и Сенчукова покинули Россию

Артисты обратились к фанатам
Шоу-бизнес

"Доярка и врушка": Андреевой досталось за предательство своего народа

Телеведущую смешали с грязью

Гороскоп

Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
Модный гороскоп для всех знаков зодиака
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста

Фоторепортажи

Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки
Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Кусок Крымского моста подняли со дна
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru