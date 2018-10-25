Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился первый раз на публике после крещения. Поклонники заметили принца Луи, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям с малышом покидали вертолет. Об этом рассказал наблюдательный пользователь Instagram.

Свидетель увидел, как Кейт и Уильям приземлились рядом с Кенсингтонскими садами. "В один солнечный осенний день принц приземлился на своем вертолете в королевских садах. Потом понес сумку ребенка во дворец", – рассказал он. Герцогиня держала малыша на руках.

Принц Уильям, как известно, является квалифицированным пилотом. Скорее всего, он сам управлял воздушным судном, на борту которого находились его супруга и сын.

В среду, 22 октября, очевидцы снова заметили, как королевская семья садится в вертолет. Они возвращались в Норфолк, где старшие дети проводят каникулы. Принц вновь держал в руках сумку с вещами ребенка, а Кейт несла принца Луи.