"Могильная яма": Гобозов из шоу "Дом-2" вылил ушат грязи на Блюменкранц

Бывший житель телестройки Саша Гобозов внезапно накинулся на Тату Блюменкранц. Экс-участник шоу "Дом-2" долго молчал, но теперь решил высказаться.



Гобозов сообщил журналистам, что уже давно хотел вылить ушат грязи на Блюменкранц, но молчал из уважения к ее мужу Валерию, с которым поддерживал хорошие отношения. Но раз уж Тата развелась с супругом, он готов говорить то, что думает. Бывший житель реалити-шоу "Дом-2" будет теперь нести в мир только правду.

"Я, конечно, не поддерживаю Валеру в его поступках. Но при этом я отлично помню хамское поведение Таты, а также ее высокомерные и наглые высказывания в адрес участников, за которые Валере приходилось периодически извиняться. Только благодаря хорошему отношению к нему ее никто не трогал", – отметил Саша.

Экс-участник не понимает, почему Блюменкранц критикует бывшего мужа за насыщенную личную жизнь, ведь она сама далеко не святая. По его мнению, Тата даже в браке не была образцом чистоты и целомудрия, поэтому примерять на нее корону светской львицы по меньшей мере глупо.

"Прежде чем что-то говорить про мужчину, посмотри на себя. Повторюсь, я не за Валеру, но считаю, что от таких избранниц нужно бежать. Женщина должна быть вдохновением для своего мужчины, а не могильной ямой!" – жестко прошелся по бывшей "коллеге" по "Дому-2" Гобозов.

Также звезда телестройки отметила, что этими высказываниями не собирается делать себе пиар. "Да, возможно, я не имею права писать о морали, так как сам не являюсь образцом для подражания… Просто хватит молчать – давайте говорить правду!" – отметил Гобозов в личном Instagram.

Не все поклонники "Дома-2" согласились с Сашей. По их мнению, приличных женщин на проекте искать не стоит, не тот формат, да и раз уж Валерий выбрал в жены такую женщину и, более того, решился на ребенка с ней, значит, его все устраивало и лезть в это уже не нужно. Также они отметили, что его жизнь на проекте "Дом-2" была не менее скандальной, поэтому "чья бы корова мычала".