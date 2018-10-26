"Меня приняли": Катя Гусева о романе с известным певцом

Общественность теряется в догадках, что связывает Екатерину Гусеву и Филиппа Киркорова. Артисты в последнее время проводят много времени вместе, и журналисты решили прояснить ситуацию, задав вопросы Кате.

В последнее время Филипп Киркоров часто выходит в свет в компании привлекательной блондинки. Выяснилось, что девушку зовут Екатерина Гусева, ей 35 лет, она диджей. Фанаты теряются в догадках, что за отношения связывают артистов.

Журналисты взяли интервью у Гусевой. Та не стала скрывать, что они с Филиппом очень близки. "Это просто тот человек, которому я первому позвоню, задам вопрос и буду решать, как мне поступить в той или иной ситуации. Потрясающий, талантливый, красивый, просто с офигенным чувством юмора человек, на которого хочется равняться, с которым хочется быть, которому хочется соответствовать", – рассыпалась в комплиментах поп-королю Гусева.

Екатерина открывает шоу Филиппа треками за диджейским пультом. Она снялась и в скандальном клипе Киркорова "Ибица". Но и вне сцены их часто замечают вместе. Гусева рассказала: "Мы отдыхаем как обычные люди. Ходим в ресторан, концерты, живем обычной жизнью. Шопинг, кстати, шопинг! Это объединяет нас тоже", – отметила Екатерина.

Оказывается, диджей и певец знакомы уже три года. Более того, якобы артист представил Катю родне. И если та приняла блондинку с распростертыми объятиями, то фанаты Киркорова – в штыки. Гусева рассказала: "В начале мне было очень неприятно, потому что, конечно же, была агрессия в мою сторону как человека, который появился с королем. Сейчас все поутихло. Сейчас, мне кажется, что меня приняли".

О романтических отношениях Гусевой и Киркорова пока говорить рано. "У нас сейчас рабочие, дружеские и близкие отношения. Не как у молодого человека с девушкой. Они на какой-то грани, то есть очень сложно сказать. Сложно сказать, какие они. Я считаю, что время покажет", – цитирует Екатерину Пятый канал.