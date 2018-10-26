Перед смертью больной раком Караченцов рвался к любовнице

Незадолго до смерти Николая Караченцова его супруга Людмила Поргина рассказала о состоянии актера, страдавшего от рака и воспаления легких. Выяснилось, что прославленный артист хотел встретиться с женщиной, назвавшейся его любовницей.

Стало известно о смерти Николая Караченцова. Печальную новость сообщили Telegram-каналы Super и Mash.

До последнего времени Николай Караченцов вместе с Людмилой Поргиной находился в 52-й онкологической больнице в Красногорске. У них была отдельная палата со всеми удобствами. Состояние артиста оставляло желать лучшего: держалась температура, было повышено давление, да и воспаление легких тяжело поддавалось лечению.

Впрочем, по словам Людмилы Поргиной, Николай Караченцов не унывал. "Радуется каждому дню, просит читать ему Пушкина – это ему поднимает настроение", – говорила супруга артиста. Из-за температуры Караченцов не мог гулять, поэтому приходилось периодически открывать окно в палате, чтобы актер мог наслаждаться свежим воздухом.

Зашла речь и о балерине Елене Дмитриевой, которая на ток-шоу на всю страну объявила себя любовницей Николая Караченцова. Поргина сообщила, что та ни разу не позвонила, чтобы справиться о состоянии актера.

"Конечно, все заявления этой женщины подорвали здоровье Коли, потому что на моего мужа оказывалось в первую очередь психологическое давление. Коля сказал: "Это унизительно. Зная, что говорит о больном человеке, она позволила что-то утверждать обо мне, понимая, что я не смогу ей ответить! Я готов пойти на программу, чтобы посмотреть этой женщине в глаза!" К счастью, телевизионщики постеснялись приглашать на эти ток-шоу Колю, понимая, что это его убьет", – цитирует Людмилу Поргину сайт "Комсомольская правда".