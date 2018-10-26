Стали известны последние слова Николая Караченцова

В Москве за день до своего 74-летия скончался актер Николай Караченцов. Людмила Поргина рассказала о том, как уходил ее знаменитый супруг.

"Не бойся, все будет хорошо. Мы с тобой венчанные, Господь с нами", – сказал жене Караченцов перед смертью. Это были его последние слова.

Поргина отметила, что артист верил в чудо. Он часто говорил, что все лучшее впереди, передает Telegram-канал Mash.

Последним желанием Караченцова была встреча с друзьями 27 октября, в день его рождения. Для праздника все было готово. Палату украсили шарами, привезли торт, пригласили близких. Однако артист не дожил.

"В девять часов он скончался в больнице №62, где мы живем уже целый месяц. Боролись с раковой опухолью, онкологической, но она победила его", – цитирует Поргину НСН.

По сообщениям СМИ, перед смертью актер находился в очень тяжелом состоянии. Метастазы поразили почти все органы. Утром 26 октября у Караченцова отказали почки.

Прощание с артистом состоится 29 октября в театре "Ленком". Похоронят Караченцова на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище, место еще согласовывается.