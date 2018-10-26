У Николая Караченцова отказали почки

Появились подробности смерти Николая Караченцова. По некоторым данным, у актера отказали почки, а перед смертью он был в тяжелом состоянии.

27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 74 года. В недавнем интервью Людмила Поргина рассказала, что супруг, несмотря на изнурительную борьбу с раком и воспалением легких, радовался каждому дню и просил читать ему Александра Пушкина.

По сообщениям СМИ, перед смертью актер находился в очень тяжелом состоянии. Метастазы поразили почти все органы, передает Telegram-канал Mash. Утром 26 октября у Караченцова отказали почки.

"Скончался в девять часов утра в 62-й онкологической больнице", – заявила убитая горем Поргина. Она добавила, что прощание и похороны состоятся в воскресенье или понедельник.

"Мы созваниваемся с театром "Ленком", потому что там прощание будет. Надо все это уравновесить, тогда уже будем точно знать, во сколько, когда и где", – цитирует вдову актера RT.

О том, что у Николая Караченцова рак, стало известно осенью прошлого года. Ситуация усугублялась тем, что опухоль оказалась неоперабельной. Тем не менее артист прошел курс лечения в Израиле, а потом и в России.

В начале октября появилась информация о двустороннем воспалении легких – Караченцова госпитализировали. По словам Поргиной, несмотря на сильную слабость, он боролся изо всех сил.

Артистка строила планы на будущее. Рассчитывала, что мужа вылечат, и они поедут на дачу, а ближе к Новому году – за границу, в теплые края. Увы, этим мечтам не суждено было исполниться...

