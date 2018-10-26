"Уральские пельмени" поиздевались над бывшими коллегами

Участники популярного юмористического шоу на СТС похвастались полным залом и высмеяли бывших коллег, чей новый проект оказался менее успешным. Об этом рассказал член коллектива "Уральские пельмени" Сергей Исаев на своей странице в Instagram.

Недавно юмористическая группа побывала в Курске, где их собрала полный зал. Сергей Исаев позднее поблагодарил жителей города и сообщил, что выступление обошло по популярности концерт Валерия Меладзе. "Спасибо, Курск! Аншлаг! Поставили рекорд зала по наполняемости, на втором месте Валерий Меладзе. Очень теплый прием. До новых встреч!" – написал артист.

Напомним, что в "Уральских пельменях" недавно произошел раскол. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отказались участвовать в гастрольных турах коллектива и решили создать собственное шоу "Веселые пельмени". Однако пока им не удалось привлечь внимание публики.

Юмористы отправились с новым проектом в Пермь, но увидели лишь пустой зал. "Мы покупаем цветы друг другу и дарим… Мы сделали концерт. Ездим со своим концертом. Людей нет в Перми. Приходите", – пошутил Мясников и пригласил поклонников на будущие шоу.