"Перестал стоять перед смертью": Поргина выдала интимный секрет Караченцова

Журналисты осаждают Людмилу Поргину с просьбами рассказать о последних днях Николая Караченцова. Уход артиста был драматичным.

Николай Караченцов скончался в больнице Красногорска накануне своего 74-го дня рождения. Родственники понимали, что артист уходит, но молили Бога, чтобы он успел порадоваться празднику, которого так ждал. В итоге вышло как в оде Державина "На смерть князя Мещерского": "Где стол был яств, там гроб стоит..."

"Коля за несколько дней до смерти ослаб, перестал глотать, стоять на ногах... Знал, что это приближается, но боролся до последнего. Просто молодец. Изо всех сил цеплялся за жизнь", – выдала Людмила Поргина интимный секрет мужа. Все органы актера ослабли, однако он до последнего твердил: "Я буду жить! Я очень хочу жить!"

За несколько часов до смерти Караченцов признался супруге, что очень хочет домой, и добавил, что ночью к нему "приходила" давно умершая мать. "Значит, его уже там ждали", – цитирует Поргину канал НТВ.

"ТВ Центр" напоминает, что 28 февраля 2005 года артист попал в аварию и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Однако и после этого Караченцов присутствовал на сборах труппы в своем любимом "Ленкоме", где началась его карьера. Этой осенью он тоже был в театре. В "Ленкоме" 29 октября состоится и прощание с легендарным артистом.