Перед смертью Караченцов тайно поговорил с Шепелевым

Дмитрий Шепелев взял интервью у Николая Караченцова незадолго до его смерти. Телеведущий сообщил, что когда камеры выключили, у них с артистом произошел очень короткий, но крайне важный разговор.

Когда Николай Караченцов проходил лечение от онкологического заболевания в Израиле, туда прилетел шоумен Дмитрий Шепелев со своей командой, чтобы взять у прославленного артиста интервью. Об этом стало известно после публикации телеведущего, которую он сделал на своей официальной страничке в Instagram.

Шепелев обнародовал их совместное фото и сопроводил его рассказом. "Не стало Николая Петровича Караченцова. Мы встречались этим летом в Израиле для интервью. Я хорошо помню наш разговор, но особенно вонзился в память диалог, который состоялся уже один на один, когда выключили камеры и микрофоны: – ...вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему? – Жить хочу", – передал тайную беседу с актером Шепелев.

Телеведущий высказался и о супруге артиста, актрисе Людмиле Поргиной, которая на протяжении многих лет поддерживала его. "Конечно, для меня история борьбы Николая Петровича неотделима от истории преданности и самопожертвования его жены Людмилы Андреевны Поргиной. Спасибо вам за любовь, за ваше мужество, за веру вопреки страху и обстоятельствам. Мои искренние соболезнования", – завершил свой пост шоумен.