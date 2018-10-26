"Любовь причиняет мне боль": откровение Бузовой о бывшем
Во время передачи "Бородина против Бузовой" Ольга начала доказывать ведущему, что любовь бывает разная – может приносить счастье, а может причинять страдания. И когда Бузову попросили описать ее любовь, то она сказала, что сейчас ей ближе второй вариант. "Моя любовь причиняет мне боль", – заявила Ольга.
Недавно победитель телепроекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев рассказал, что готов пойти на многое, чтобы возобновить отношения с телеведущей после громкого скандала, который произошел после окончания шоу. Он несколько раз пытался связаться с ней по телефону, когда узнал, что у ее матери случился приступ, но Ольга Бузова не отвечала на звонки. Звезда заявила, что больше не хочет общаться с Лебедевым, а его появление на проекте было лишь пиаром.
Телеведущая прекратила общение с сыроваром из Суздаля после того, как раскрылось его прошлое: он изменял своей супруге, избивал ее, а после бросил с долгами. Кроме того, сыродельный бизнес на самом деле никогда не был его заслугой. Лебедев позднее признался, что многое потом подтвердил в личной беседе с Ольгой Бузовой.
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