Гагарина пожаловалась на беременность и раздутость

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Губкин на связи Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Пятница 26 октября
Лента новостей
17:31
Эногастрономический ужин с крымскими винами пройдет в ресторане Modus
17:04
Близ Нижнего Новгорода столкнулись две фуры
16:59
Когда откроется новый аэропорт Саратова
16:05
В Москве начнут строить еще пять тоннелей метро
16:03
Под Ростовом мужчина угнал трактор ради забавы
15:27
Совет на выходные
15:20
"Мы будем о нем помнить": Владимир Машков о Караченцове
14:55
Провалам памяти после попойки дали научное объяснение
14:45
Улыбающийся Лукашенко всадил нож в спину Путину
14:33
Рак изменил Караченцова до неузнаваемости
14:32
В Москве открыли памятник Табакову
14:25
Известие о смертельной болезни будущей королевы вызвало шок
14:05
"Любовь причиняет мне боль": откровение Бузовой о бывшем
13:51
Телеведущая жестоко поплатилась за "черные лица" в эфире
13:50
Никакого риска: опровергнута связь смартфонов с развитием рака
13:35
Володин назвал уход Караченцова тяжелой утратой для россиян
13:32
Водитель BMW протаранил столб и умер
13:32
В Москве пройдет конкурс "Мисс Офис-2018"
13:30
В столичных ресторанах начинается распитие крови
13:27
Володин проверил ход строительства школы в Солнечном-2
13:22
Дочь Глаголевой срочно госпитализирована
13:13
"Перестал стоять перед смертью": Поргина выдала интимный секрет Караченцова
13:12
Умирающий Караченцов тайно поговорил с Шепелевым
13:09
Подлинная звезда: Путин скорбит о Караченцове
13:05
Жертвами ливней на Кубани стали шесть человек
12:51
Побоище в прямом эфире: депутаты устроили драку в студии (видео)
12:42
Караченцову в агонии мерещилась покойница-мать
12:34
Знаменитый российский артист умер в возрасте 81 года
12:26
"Уральские пельмени" поиздевались над бывшими коллегами
12:25
Сын Караченцова: Он хотел мне что-то сказать
12:19
Володин: Ветхие бараки в Елшанке расселят в 2019 году
12:10
Россияне бросились забирать деньги из банков
11:53
Перед смертью Караченцов исповедался "Дни.ру"
11:36
Совсем беспомощный: телеведущий Беляев откровенно о борьбе с раком
11:32
"Прощай, Коля!": Пугачева раздавлена горем
11:32
Судоку: изобретение великого математика
11:28
В убийстве Трампа обвинят Россию
11:27
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
11:24
Вдова Кобзона накаркала смерть Караченцову
11:22
Володин оценил новые спорткомплексы Саратова
11:22
В России резко подорожал сахар
11:18
3 совета по выбору пальто
11:03
Главные события Москвы
11:00
"Хлеба и зрелищ": оглашено предсмертное желание Караченцова
11:00
Самые яркие роли Николая Караченцова
10:53
Стали известны последние слова Николая Караченцова
10:47
Поргина хихикнула при рассказе о смерти Караченцова
10:39
После пожара в центре Москвы нашли труп
10:11
Меланья Трамп бросила мужа
09:58
"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов
09:55
У Николая Караченцова отказали почки
09:54
Рухнувший мост в Приморье убил человека
09:45
Перед смертью больной раком Караченцов рвался к любовнице
09:42
Как будут повышать тарифы ЖКХ в 2019 году
09:39
Умер Николай Караченцов
09:25
Президент Румынии срочно прооперирован
09:00
Дождались: Россию обвинили в отправке бомб политикам США
08:54
"Меня приняли": Катя Гусева о романе с известным певцом
08:41
Названа дата выхода нового сезона сериала "Физрук"
08:27
Подвергшая своего ребенка смертельной опасности Меган Маркл разрыдалась на публике
08:27
"Осталось несколько дней": россияне в панике из-за срочной смены полиса ОМС
07:22
Эксперт высказалась об онкологии Михалковой
22:01
Ургант с набитым ртом взбесил известного актера
22:00
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
21:58
Шаляпин прилюдно "облизал" Цымбалюк-Романовскую в "голом" платье
21:57
"У вас протекло": полуголая Глюк'Ozа ошарашила красными пятнами
21:38
"Мужчины жестокие": рыдающая Бузова не может прийти в себя
21:37
В Казани под колесами автобуса погибла женщина
21:30
"Эскорт. Дорого": сладкий Билан выложил постельное фото
21:23
Откуда берутся истории о шпионах-отравителях
21:00
Глумление над смертью Супонева вызвало оторопь
20:59
"Уничтожит и сожрет": браку Гогена Солнцева предрекли печальный финал
20:58
В Башкирии мужчина угрожал дочери убийством за плохие отметки
20:28
Делягин: ЦБ раскрыл свое настоящее лицо
20:26
Волгоградку арестовали за контрабанду таблеток от ожирения
20:16
Замужнюю Водонаеву засняли целующей мойщика окон
20:13
У знаменитого актера случился приступ прямо на съемках
20:09
Безвкусную Стриженову разнесли за "безобразный вид"
19:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 октября 2018 года
19:34
Народ заплевал публично матерившуюся Собчак
19:10
"Единая Россия" развивает межпартийный диалог в мире
18:53
Дебошир Кокорин прячется за телами жертв бойни в Керчи
18:45
"Жлобство по-королевски": экономная Меган Маркл оконфузилась на глазах у сотен людей
18:40
Пенсионерка из Удмуртии выращивала наркотики на огороде
18:09
Самые дорогие телеактеры
18:08
"Могильная яма": Гобозов из шоу "Дом-2" вылил ушат грязи на Блюменкранц
18:06
В Татарстане двое родственников избили молотком пенсионерку
17:58
Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко
17:38
Проигравший суд Кержаков куражится с детьми назло жене
17:26
В Екатеринбурге пьяный лихач устроил погоню со стрельбой
17:07
Известная телеведущая показала интимное видео
17:02
Пугачеву втянули в грязные склоки с детьми на Украине
16:46
Бородина набросилась на Борисова после травли Моргуновой
16:44
В Тюмени подозреваемый в преступлении студент пропал без вести
16:13
"Охватывает ужас": Петросян вызвал смятение снимками с могил
16:12
Ребенку Цымбалюк-Романовской и Шаляпина поставили чудовищный диагноз
16:12
Смехова заморозила стволовые клетки своего сына
16:02
Скорая перевернулась: под Москвой произошло смертоносное ДТП
16:00
Путин дал наказ военным после бойни в Керчи
15:53
В Омске студент покалечил охранника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
Умер Николай Караченцов
Шаляпин прилюдно "облизал" Цымбалюк-Романовскую в "голом" платье
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
"Перестал стоять перед смертью": Поргина выдала интимный секрет Караченцова
Ребенку Цымбалюк-Романовской и Шаляпина поставили чудовищный диагноз
Шоу-бизнес

Гагарина пожаловалась на беременность и раздутость

Полина Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
У Полины Гагариной крик души. Популярная певица призналась, что новые фото ее сильно расстроили. 

Продолжение: Исинбаева умилила первым фото грудного сына
прочитано 8445 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина Гагарина опубликовала свежую фотографию, на которой запечатлена в светлом, золотистого оттенка, платье миди от известного бренда. Певица очень расстроилась, когда узнала, что с мероприятия, которое она посетила в этом наряде, получилось крайне мало снимков, где она вышла хорошо.

ПО ТЕМЕ

Гагарину с растекшимися губами умоляют остановиться

Гагарина помолодела на десять лет после отъезда из России

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

"Собираясь, мне казалось, что я выгляжу с иголочки 😁 Весь вечер я с удовольствием и отличным настроением позировала для фотографов, а сегодня я увидела эти фотографии и хочу вам сказать, что за редким исключением ( хорошие я запостила) они ,мягко говоря ,не очень😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Гагарина.

Артистка покадрово разобрала неудачные фотографии, которые, кстати, разместила в приложении Stories. Их любезно распространили множество изданий, в том числе EG.ru.

"Вот вроде, я та же, Платье то же, поза, примерно один свет, но в итоге на одной 45 размер ноги😂, на другой сильно раздутое лицо,как будто я страстная любительница гамбургеров, на третьей беременный живот, или коротконожка🦆 и тд..." – пожаловалась расстроенная певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Гагарина высказалась о работе самих фотокорреспондентов. "Ведь фотографы не просто нажимают кнопку и отправляют, они ведь выбирают... видимо, они меня так видят или отправляют первое, что попалось. А потом в комментариях понеслась душа в рай🙉.. В сториз выложила неудачные, любуйтесь😂Ладно.. это все мелочи, крик души😉" – завершила свой пост Полина.

Поклонники попытались переубедить артистку, выразив слова ободрения и поддержки. "Красавица!!!", "А я любовалась и любуюсь! И мечтаю теперь о таком платье! Только где его найти? Полина, самокритика это хорошо, но не в жтот раз)))", "Красотка!!!! Самая лучшая!!!!!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева26 октября 2018, 14:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

567

комментарии

Политика

Улыбающийся Лукашенко всадил нож в спину Путину
В убийстве Трампа обвинят Россию
Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко
Путин разбудил засыпающих на ходу министров

Шоу-бизнес

Оставшаяся без денег Блюменкранц из шоу "Дом-2" бросила маленькую дочь
Изможденная Миддлтон появилась в ношеном платье
Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией
"В этом меня поддерживали родные": любовница Серова об аборте

Проишествия

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Скорбящая вдова Магомаева перестала общаться с родственниками
МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Шоу-бизнес

Умер Николай Караченцов

Ему было 73 года
Шоу-бизнес

Совсем беспомощный: телеведущий Беляев откровенно о борьбе с раком

"Профессор" оттягивает операцию
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона накаркала смерть Караченцову

Слова Нелли оказались пророческими

Шоу-бизнес

Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон

Последний раз принц Луи появлялся на публике в июле

Гороскоп

Совет на выходные
Эксперт высказалась об онкологии Михалковой
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество

Фоторепортажи

Рак изменил Караченцова до неузнаваемости
"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов
Самые дорогие телеактеры
Фото разрушенных ливнями кубанских сел

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Жуткие кадры из затопленного поселка в Краснодарском крае
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru