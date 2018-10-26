Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией
В такие моменты в горле стоит ком и трудно найти нужные слова для того, чтобы выразить эмоции. Это и подавленность, и печаль, и горе, и опустошенность. Галкин в микроблоге тоже был краток.
"Николай Караченцов. Светлая память", – написал юморист. Пользователи соцсети тоже выразили свою печаль в связи со смертью знаменитого артиста. Многие отметили, что восхищались его талантом и ролями.
"Спасибо, Николай, за Ваше творчество!!! Вечная память!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Соболезнования родным и близким, мы тебя никогда не забудем", "Светлая память и Царствие небесное!", "Один из любимых, неповторимый Старший сын, покойся с миром!!! Буду помнить и любить", "Это великий актер поколения моих родителей, но не любить его невозможно. Какие же Мушкетеры без него? А Шерлок Холмс и доктор Ватсон, а 12 стульев?" - написали фолловеры на странице Галкина об артисте. По мистическому совпадению, Караченцов умер всего за день до своего дня рождения. Ему бы исполнилось 74 года.
Напомним, в сентябре 2017-го Караченцову поставили страшный диагноз "рак". Кроме того, актер так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Николай Караченцов умер 26 октября.
Ему было 73 года
"Профессор" оттягивает операцию
Примадонна отреагировала на смерть Караченцова
Безрассудная герцогиня едва не довела принца Гарри до приступа