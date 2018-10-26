Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией

Юморист лаконично высказался в своем Instagram. "Николай Караченков умер" – эта новость стала шоком для всей страны, к соболезнованиям присоединился и Максим Галкин.

В такие моменты в горле стоит ком и трудно найти нужные слова для того, чтобы выразить эмоции. Это и подавленность, и печаль, и горе, и опустошенность. Галкин в микроблоге тоже был краток.

"Николай Караченцов. Светлая память", – написал юморист. Пользователи соцсети тоже выразили свою печаль в связи со смертью знаменитого артиста. Многие отметили, что восхищались его талантом и ролями.

"Спасибо, Николай, за Ваше творчество!!! Вечная память!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Соболезнования родным и близким, мы тебя никогда не забудем", "Светлая память и Царствие небесное!", "Один из любимых, неповторимый Старший сын, покойся с миром!!! Буду помнить и любить", "Это великий актер поколения моих родителей, но не любить его невозможно. Какие же Мушкетеры без него? А Шерлок Холмс и доктор Ватсон, а 12 стульев?" - написали фолловеры на странице Галкина об артисте. По мистическому совпадению, Караченцов умер всего за день до своего дня рождения. Ему бы исполнилось 74 года.

Напомним, в сентябре 2017-го Караченцову поставили страшный диагноз "рак". Кроме того, актер так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Николай Караченцов умер 26 октября.