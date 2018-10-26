Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова на радостях пустилась в пляс

Балерина в очередной раз неприятно удивила своих поклонников. Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором танцует под баян в пансионате для пожилых людей.

Примечательно, что свое импровизированное выступление знаменитость устроила вовсе не для пациентов, а для персонала учреждения. Именно туда Волочкова устроила своего отца-инвалида, нуждающегося в специальном уходе.

На видео звезда отплясывает, в то время как ей с восхищением апплодируют сотрудники пансионата. "Устраивая папу в пансионат... в Питере, я переживала.. А меня встретили с песнями и баяном. А ведь мой папа играл на баяне потрясающе, когда был здоров до инсульта... До слез такие моменты… Спасибо директорам, врачам, поварам, сиделкам... за такое добро к моему отцу", – подписала ролик Анастасия.

Подписчикиобрушились на балерину с критикой, посчитав такое поведение неуместным. Также они осудили звезду за то, что она отдала родителя в специальное учреждение, а не оставила его жить вместе с ней. "А почему вы танцуете? Это часть рекламы или все уже так плохо?" ,"Что же ты не забрала его в свой шикарный дом, а отдала в какой то пансионат?..", "Огромная радость, что папу сбагрила", "Опять раздача своих открыток, пляски, автограф-сессия... У вас эгоцентризм зашкаливает", "Избавилась от папы и отмечает", – высказались фолловеры.

Другие предположили, что находиться под присмотром специалистов – это желание самого отца Анастасии и вступились за Волочкову. "Молодец Настя! О таком внимании к родителям многие могут только мечтать!", "Папу не отдают и не выкидывают! Почему у нас в России не понимают, что старику лучше быть в окружении свертников с медперсоналом и в хороших условиях, а не у себя дома ждать приезда дочери. Или дочери ставить крест на своей жизни и дослеживать отца?", – прокомментировали пост балерины поклонники.

Напомним, что отец звезды Юрий Волочков – чемпион СССР по настольному теннису, заслуженный тренер сборной России. Много лет назад он пережил инсульт. "Горько представить, что папа после инсульта, случившегося десять лет назад, не говорит и не двигается", – поделилась балерина. Анастасия признается, что сейчас делает все для восстановления здоровья отца.