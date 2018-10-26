"Наш любимый": душераздирающее заявление друзей Караченцова

Товарищи артиста приготовили ему на день рождения трогательный сюрприз. Николай Караченцов был бы рад такому поздравлению.

Всего день не дожил артист до своего 74-летия. Специально к 27 октября друзья сделали для Караченцова своими руками плакат.

Радуга и милые сердечки на белом листе – трогательный презент не оставил бы именинника равнодушным. "С днем рождения! Наш любимый" – гласит надпись на плакате. Сейчас она звучит особенно горько и душераздирающе.

Этот плакат Николай Караченцов должен был увидеть завтра. Его нарисовали друзья по театру "Ленком" – хотели устроить сюрприз в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.

Смерть знаменитого артиста театра и кино потрясла всю страну. Свои соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.

Напомним, в сентябре 2017-го Караченцову поставили страшный диагноз "рак". Кроме того, актер так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Николай Караченцов умер 26 октября в больнице. Его убили онкологическое заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание с артистом состоится 29 октября на сцене театра "Ленком", членом труппы которого Караченцов оставался до последнего дня.