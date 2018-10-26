"Мы прячемся": сбежавший Светлаков переживает за детей

Сергей Светлаков регулярно появляется на экранах телевизоров. Однако популярность артиста осложняет жизнь его детям.



Светлаков признается, что старается приспособиться к славе, и в какой-то степени жизнь известного человека ему по вкусу. Однако часто ему и его семье приходится скрываться от любопытных взглядов, становится нелюдимыми.

"Человек я не очень публичный, не хожу с семьей на все светские мероприятия, где наливают бесплатные коктейли и фотографируют для последних страниц изданий. Мы охраняем свою жизнь как можем, у нас есть свои маршруты, люди, места. Принимаем действительность такой, какая она есть", – отметил Светлаков.

У Сергея трое детей, младшие дети артиста – годовалый Максим и пятилетний Ваня – еще не понимают, насколько знаменит их отец, а вот девятилетняя дочь Настя уже осознала это. "Она прекрасно понимает, почему мы где-то прячемся, где-то ведем себя по-другому, куда-то не идем, а куда-то, наоборот, идем", – добавил актер.

Светлаков поведал, что его дочь учится в очень хорошей школе, для него очень важно качество знаний, которые получают его отпрыски. "Хочу, чтобы у детей было достойное образование, чтобы они росли в правильной среде, где нет вседозволенности. Мы с женой очень переживаем – не дай бог в детях зародится мажорство! Не допускаем мысли, что они будут что-то делать по блату", – цитирует актера журнал Hello!

Напомним, недавно стало известно о том, что Светлаков сбежал с телеканала ТНТ, которому посвятил много лет, и стал частью СТС. Артист вместе с коллегой по цеху Александром Незлобиным участвуют в перезапуске программы "Слава богу, ты пришел!", которая уже выходила в эфире. Гостями первого выпуска станут Гарик Сукачев, Максим Галкин, Вадим Галыгин и Татьяна Навка.