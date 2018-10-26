Дочь Даны Борисовой рассказала о домашнем насилии
Борисова пожаловалась на проблемы в общении с экс-супругом Максимом Аксеновым. Девочка же заявила, что хочет жить с мамой. По ее словам, порой отец ведет себя агрессивно и странно.
Кроме того, Полина подтвердила факт домашнего насилия со стороны родителя. Она сказала, что папа поднимал на нее руку. "Было такое, да. Он постоянно возмущается, что я живу с мамой, поддерживаю ее. Сейчас и папа, и бабушка с дедушкой очень на меня обижаются, что я выбрала маму", – рассказала дочь Борисовой.
Также Полина сообщила, что при телефонном разговоре с отцом она слышит, как бабушка советует ему, что ей сказать. К слову, девочка и ее родитель живут в соседних домах. "Недавно я была во дворе, папа проезжал на машине мимо вместе с бабушкой и дедушкой, но они все демонстративно сделали вид, что не замечают меня", – поделилась Полина рассказом о странном поведении родственников.
Сейчас Дана Борисова вынуждена платить алименты на ребенка, и это при условии, что Полина уже несколько месяцев проживает с ней. Телеведущая рассказала, что однажды они с дочкой не могли выехать за рубеж из-за того, что у нее скопился долг по выплатам мужу.
Самостоятельно разобраться с экс-супругом у звезды не получается, и она привлекла адвокатов. "Полинке очень нравится жить со мной, у нее теперь есть своя комната с ванной. Она так давно об этом мечтала", – поделилась Борисова.
Многие гости студии выразили опасения в связи с тем, что Дана может вернуться к употреблению запрещенных препаратов. Однако она сама категорически опровергла подобные домыслы.
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