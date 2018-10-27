Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины

Лера Кудрявцева оплакивает Николая Караченцова, скончавшегося 26 октября. Телеведущая потеряла покой.

Смерть актера выбила Кудрявцеву из колеи. Лера буквально парализована трагедией и не может думать ни о чем другом.

"Как то уж сильно больно ,весь день думаю о нем . О его судьбе . Эта Авария , болезнь , потрясающая жена , которая была всегда взявшись за руку с ним . Роли , его роли . Мужчина , харизма, талант, этот голос с хрипотцой", – написала телеведущая в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам Леры, уходит поколение настоящих людей. "А что останется после них .... Мы уже видим сейчас к сожалению", – отметила она.

На прощание Кудрявцева призналась Караченцову в любви. "Уходят великие и любимые. Николай Петрович приходил к нам в Гитис на наши показы, приходил к нам на наши студенческие посиделки на квартире , болтали , ели, пили .... Любимый и Великий", – написала Лера.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года. Прощание с актером пройдет 29 октября в театре "Ленком". По предварительным данным, похоронят Караченцова на Ваганьковском кладбище.