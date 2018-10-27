Пропавшую без вести звезду "Дома-2" объявили мертвой
О произошедшем рассказала звезда телестройки Надя Ермакова. Она опубликовала в Instagram пост с мольбой о помощи.
"Пропала бывшая участница дома2 и моя подруга– Тамара Абишева(Никитина) несколько дней ее никто не видел дома, включая родных, обстоятельства выясняются", – написала Надежда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Ермакова пыталась сама связаться с Абишевой, но телефон девушки отключен. "Если кто-то из вас обладает информацией о ее местонахождении или знает как найти ее бывшего мужа Женю Никитина умоляю помогите! У них общий ребенок", – отметила Надя.
О произошедшем с ее подругой Ермакова узнала случайно. Ей написала женщина, которая утверждает, что Тамара скончалась 27 октября. "Надежда, нам сообщили, что Томы больше нет. Умерла утром", – заявила приятельница Абишевой, которую Ермакова не знает.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Родственники Тамары предпринимают все возможное, чтобы найти экс-участницу "Дома-2".
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