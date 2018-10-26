Оставшаяся без денег Блюменкранц из шоу "Дом-2" бросила маленькую дочь

Тата Блюменкранц вынуждена одна содержать свою дочь Беатрису. Звезда шоу "Дом-2" бросила девочку на родителей и отправилась на заработки.



Неделю назад Тата и Валерий официально перестали быть мужем и женой. По обоюдному согласию было решено, что Бетти остается с матерью. Однако, как выяснилось, экс-участница телепроекта "Дом-2" отвезла наследницу в другой город к бабушке.

Блюменкранц призналась, что не может в одиночку воспитывать девочку. На нее слишком много свалилось после развода. "Пока мне тяжеловато. Если раньше Бетти была маленькая, и я просто могла брать ее с собой, то сейчас – нет. Она стала очень активной, постоянно бегает, все познает", – сообщила звезда телестройки.

Тата отметила, что ей нужно время, чтобы встать на ноги и обеспечивать себя и Бетти. После расставания с мужем она испытывает материальные трудности. Пока Тата занята развитием своего бизнеса, так как это ее единственный источник дохода. Она мечтает устроить дочери достойную жизнь.

"Если я буду сидеть дома с ребенком, как я заработаю деньги. Женщины, которые мне начинают писать, якобы они такие молодцы и сидят целыми днями с ребенком, я вас поздравляю! У вас есть мужья, которые содержат вас!" – цитирует Тату Dom2Life.ru.

Отметим, что жизнь звезды "Дома-2" очень изменилась после расставания с супругом. Теперь недруги не боятся говорить о ней гадости публично. К примеру, недавно экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Саша Гобозов вылил ушат грязи на Тату Блюменкранц в Сети, назвав ее гулящей.