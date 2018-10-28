Беременная Маркл сверкнула бедрами в платье для бедных
Появление Меган Маркл и принца Гарри в Новой Зеландии на заключительный этапе тихоокеанского турне вызвало бурную реакцию общественности. Герцогиня оголила ноги, надев недорогое платье для беременных, передает Sunday Express.
Так, когда Маркл спускалась по трапу самолета, ее бедра выделились из-за кроя нового предмета гардероба. Пресса тут же начала трубить о том, что супруга принца Гарри не только продешевила, но и позволила себе появиться на публике в непотребном виде.
Вещь, о которой идет речь, оказалась материнским платьем Asos, которое можно купить онлайн по скромной цене в 35 фунтов стерлингов. Стоит отметить, что знаменитости не всегда тратят на свой гардероб баснословные суммы, как принято считать.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл уличили в обмане. Британцы уверены, что жена принца Гарри приврала о сроке беременности.
Как писали зарубежные СМИ, на мысль о более раннем сроке зачатия подтолкнула сама Меган. Герцогиня Сассекская щеголяет в зарубежном турне в нарядах, подчеркивающих округлившийся живот.
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