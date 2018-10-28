Неожиданный поворот в деле о пропавшей без вести звезде "Дома-2"
Оказалась, что новость об Абишевой была исковеркана так называемым испорченным телефоном. Из-за невнятной информации о состоянии и местонахождении бывшей участница телестройки многие сочли, что Тамары уже нет в живых.
Эти данные оказались некорректными. Надежда Ермакова опубликовала в своем Instagram эмоциональный пост.
"Я написала еще вчера, что жива и здорова, нашлась, у нее все хорошо!!! Ну прям бесите! Зачем такую ересь сочинять?" – заявила она. В комментариях к публикация завязались самые настоящие баталии: кто-то выразил мнение, что СМИ любят раздувать сенсации на пустом месте, а кто-то обратился лично к Ермаковой, посчитав, что девушке стоило сразу разместить подробную информацию о подруге.
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У меня вопрос к таким изданиям: у вас с головой в порядке?! Я написала еще вчера, что жива и здорова, нашлась, у нее все хорошо!!! Ну, прям бесите!!! Еще пишите, что это я сообщила о смерти��Повторяю для таких людей, просила о помощи в поиске, ответила всем, что нашлась! Зачем такую ересь сочинять?
Экс-участница "Дома-2" Тамара Абишева бесследно исчезла. Знакомые сообщили, что девушка умерла.
О произошедшем рассказала звезда телестройки Надя Ермакова. Она опубликовала в Instagram пост с мольбой о помощи.
О произошедшем с ее подругой Ермакова узнала случайно. Ей написала женщина, которая утверждает, что Тамара скончалась 27 октября. "Надежда, нам сообщили, что Томы больше нет. Умерла утром", – заявила приятельница Абишевой, которую Ермакова не знает.
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