В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох
Проститься с артистом придут тысячи поклонников его таланта. Пробки, длинные очереди – уход из жизни знаменитостей такого уровня, как Николай Караченцов, неизменно вызывает смятение и переполох.
По данным Департамента транспорта Москвы, нельзя проехать по улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения действуют с 09:00 до 13:00, сообщает РИА Новости.
Отпевание народного артиста состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Обряд совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище.
Знаменитый актер театра и кино, любимый несколькими поколениями, умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. Караченцова убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки.
Напомним, что в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". Кроме того, он так и не оправился после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.
Смерть актера потрясла всю страну. Соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.
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