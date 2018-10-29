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Маркл прижалась к полуголому лысому мужику на глазах у принца Гарри

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Guo Lei/Xinhua
Герцог и герцогиня Сассекские посетили Новую Зеландию в рамках королевского тура по странам Океании. Они сразу погрузились в местную культуру. 
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На 13-й день своего большого путешествия Меган Маркл и принц Гарри побывали на торжественной церемонии, которая состоялась рядом со зданием правительства. Местные жители произнесли приветственную речь и спели. Представители Вооруженных сил Новой Зеландии исполнили для гостей танец.

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Не обошлось и без хонги – традиционного маорийского приветствия, когда люди трутся носами. Принц Гарри и другие члены королевской семьи давно знакомы с этим ритуалом. Для Меган он тоже не в новинку: в сентябре она делала это на открытии выставки "Океания" в Королевской академии художеств.

Для первого дня в Новой Зеландии Маркл выбрала черное платье и тренчкот в клетку от местного дизайнера Карен Уокер. Принц Гарри надел серый костюм.

 

 

Позже герцог и герцогиня посетили памятник жертвам Первой мировой войны и возложили венок на Могилу Неизвестного Солдата. Они оценили новую скульптуру, символизирующую дружбу Новой Зеландии и Великобритании. Пятиметровый монумент представляет собой два дерева – похутукаву и дуб, ветви которых переплетаются.

Еще принц Гарри и его супруга побывали на приеме у генерала-губернатора, чтобы отметить 125-летие со дня предоставления избирательного права новозеландским женщинам. Напомним, что Новая Зеландия – первая страна, которая сделала это. Меган выступила с речью, которую позже похвалила премьер-министр государства. 

На следующий день герцог и герцогиня Сассекские увиделись с поклонниками. Среди них были и маленькие ученики местной школы. Пятилетний Джо разволновался перед встречей с королевской семьей и начал тереть глаза. Меган наклонилась к малышу и аккуратно взяла за руку, а принц Гарри ласково пощекотал его.

Трогательный эпизод прокомментировала директор школы: "Джо очень нервничал, и Гарри помог ему. Я большая фанатка принца Гарри. Я всегда хотела, чтобы он нашел кого-то, кто разделил бы его сумасшедшую жизнь, и он встретил такого человека. Очень рада за него!"

У детей остались положительные впечатления от встречи с герцогом и герцогиней Сассекскими. "Это одна из лучших вещей, которая когда-либо происходила со мной! Сначала сказали, что нас ждет большой сюрприз. Я была очень удивлена, когда подошли Гарри и Меган и начали пожимать нам руки", – рассказала восьмилетняя Ри.

На следующий день Меган и Гарри отправились в Национальный парк Абель-Тасман, где маори исполнили традиционный танец. Принц Гарри поблагодарил их за теплый прием: "От себя, моей жены и нашего малыша я скажу, что мы рады быть здесь!" После этого супругам устроили чаепитие с учащимися.

Одна из девочек поделилась впечатлениями от знакомства с важными персонами. "Они были очень милыми и вели себя непринужденно. Они действительно переживают за жителей и за страну", – отметила школьница. Гостям подарили картину с изображением трех птиц, похожих на королевскую пару их будущего наследника. Добавим, что принцу Гарри и Меган Маркл предстоит посетить еще несколько мероприятий в рамках тура по Новой Зеландии. 

Автор: Полина Крылова29 октября 2018, 10:40
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Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

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