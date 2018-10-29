Звезда телешоу "Дом-2" госпитализирована после зверского избиения

Участница телепроекта "Дом-2" Наталья Игрунова была срочно доставлена в московскую больницу из-за травм, полученных в драке. Конфликт произошел на Сейшельских островах. Девушка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Причиной драки могла стать очередная ссора девушки с бывшим возлюбленным Павлом Улюмским. Пара пришла на проект в середине осени. Влюбленные рассказали, что их отношения были непростыми и постоянно сопровождались скандалами. Наталья заявила, что расстались они из-за измен Павла. Однако, по словам Улюмского, Игрунова встречалась с другим мужчиной за деньги.

На проекте молодые люди пытались восстановить отношения, но конфликты продолжались. Недавно Игрунова сообщила в Instagram, что они хотят оставить скандалы в прошлом. "Вот такая сильная у нас любовь, что не можем мы быть не вместе. Несмотря на то что весь мир против, мы идем рука об руку и поддерживаем друг друга", – написала девушка.

Наталья добавила, что они с Павлом работают над собой, хотят измениться и научиться уважать друг друга. "Сейчас очень тяжелый период в нашей жизни. Вокруг очень много провокаций, но мы решили на них не вестись и никого не слушать", – заключила Игрунова.

Кто избил девушку, пока не известно. Возможно, причиной драки стала новость о том, что бывшая любовница Павла собирается принять участие в проекте "Дом-2".