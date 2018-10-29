Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова

В театре "Ленком" продолжается церемония прощания с Николаем Караченцовым. По данным полиции, с 09:00 мск поклониться актеру пришли не менее тысячи человек. Среди них немало звезд: Виктор Раков, Дмитрий Певцов, Клара Новикова. Разумеется, пришла и Алла Пугачева.

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