Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
В 1943 году Анна Ахматова писала: "Когда я называю по привычке/ Моих друзей заветных имена,/ Всегда на этой странной перекличке/ Мне отвечает только тишина". Эти пронзительные строки вполне могут описать то, что происходит в жизни Аллы Пугачевой – артисты ее поколения уходят стремительно.
В сентябре Примадонна прощалась с Иосифом Кобзоном, а сегодня – с Николаем Караченцовым. Для Аллы Борисовны Николай Петрович был одним из друзей. Они познакомилась еще в 1976 году – вместе пели в первом телевизионном мюзикле "Волшебный фонарь". А потом встречались в компаниях, вместе выступали в "Огоньках". Не проводить его в последний путь певица не могла.
В "Ленкоме" последняя народная артистка Советского Союза появилась в разгар прощания. Она пришла без мужа, но в сопровождении своего директора Елены Чупраковой. Элегантное сиреневое пальто, прозрачная черная блуза, огромная шляпа – Пугачева выглядела кокетливо, стильно и произвела настоящий фурор!
На гражданскую панихиду артистка не осталась. Она положила цветы к гробу, подошла к вдове и удалилась, отказавшись общаться с умолявшей о комментарии прессой. Да и что тут скажешь? Ушел великий человек, ушел друг. А дальше – тишина.
Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего один день...
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