Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит
Милана заявила, что Александр с ней не общается. "Сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет. Я планирую решить эту ситуацию в правовом поле. Дождаться решения городского суда, касающегося его апелляции. Если она будет отклонена, поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит. Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу", – цитирует жену спортсмена StarHit.
Ее защищает известный адвокат Александр Добровинский. Говорят, именно он посоветовал Милане не присутствовать в зале суда, чтобы не нервничать и не наделать ошибок. "Кержаков постоянно давит на меня, провоцирует. В этот раз он бы пошел на все, устроил бы какой-нибудь спектакль. Не хотела терзать свое сердце, которое в когда-то самом любимом человеке видит теперь только одно зло", – отметила жена футболиста.
Ранее суд определил место жительства Артемия в пользу Миланы. Александр разразился гневной отповедью в Instagram, не поскупившись на нелицеприятные подробности: "Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?!"
"Где закон, который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос. Откуда пьяная мать Миланы еще три недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание? Совпадение?" – поинтересовался взбешенный Кержаков.
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