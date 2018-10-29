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Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит

Александр и Милана Кержаковы. Фото: instagram.com/a.kerzhakov11
Борьба между футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой за сына продолжается. Спортсмен отказался отдать мальчика жене, несмотря на постановление суда, но та не сдается. По словам Миланы, Александр не дает увидеть малыша даже виртуально. 
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Милана заявила, что Александр с ней не общается. "Сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет. Я планирую решить эту ситуацию в правовом поле. Дождаться решения городского суда, касающегося его апелляции. Если она будет отклонена, поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит. Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу", – цитирует жену спортсмена StarHit.

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Ее защищает известный адвокат Александр Добровинский. Говорят, именно он посоветовал Милане не присутствовать в зале суда, чтобы не нервничать и не наделать ошибок. "Кержаков постоянно давит на меня, провоцирует. В этот раз он бы пошел на все, устроил бы какой-нибудь спектакль. Не хотела терзать свое сердце, которое в когда-то самом любимом человеке видит теперь только одно зло", – отметила жена футболиста.

Ранее суд определил место жительства Артемия в пользу Миланы. Александр разразился гневной отповедью в Instagram, не поскупившись на нелицеприятные подробности: "Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?!"

"Где закон, который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос. Откуда пьяная мать Миланы еще три недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание? Совпадение?" – поинтересовался взбешенный Кержаков.

Автор: Наталья Аряева29 октября 2018, 11:56

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