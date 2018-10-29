Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит

Борьба между футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой за сына продолжается. Спортсмен отказался отдать мальчика жене, несмотря на постановление суда, но та не сдается. По словам Миланы, Александр не дает увидеть малыша даже виртуально.

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