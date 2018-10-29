Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
"Для меня Николай Караченцов – такой же полноправный создатель этого спектакля, как поэт Андрей Вознесенский и композитор Алексей Рыбников, – рассказал Певцов. – Николай Петрович в совершенстве владел голосом и пластикой, сделал эту постановку культовой".
"Я воспринял как чудо то, что Караченцов после страшной автоаварии и тяжелейших травм выжил, – продолжает Певцов. – Да, он почти не говорил – только близкие его понимали. Но в немощном теле жила сильная душа. И после всего того, что случилось с плотью, она начала очищаться от грехов. Ведь актерская профессия – страшная, греховная. Именно поэтому сегодня у гроба Николая Петровича все рыдают, а семья его сидит спокойно и даже улыбается. Его родные просто знают, что его душа очистилась, просветлела".
"После смерти началась третья жизнь души Николая Петровича, – пояснил воцерковленный Певцов. – Первую жизнь она получила при рождении, вторую – при крещении, третью – после смерти. Слава Богу!"
Артист заметил, что в ночь накануне похорон он всю ночь читал псалтырь и молился о душе Николая Петровича. А уже в январе будущего года с рок-оперой "Юнона и Авось" Дмитрий Певцов отправится на гастроли в Германию. Спектакли там тоже будут посвящены Караченцову, со дня смерти которого как раз исполнится 40 дней...
Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...
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