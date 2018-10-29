Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова

В московском театре "Ленком" продолжается церемония прощания с Николаем Караченцовым. А вечером на этой сцене – в память об артисте – в 1601-й раз будет сыгран легендарный спектакль "Юнона и Авось". Когда-то в роли графа Резанова здесь блистал Николай Петрович. А после того как в 2004 году актер попал в аварию, в постановку ввели Дмитрия Певцова. Корреспондент издания "Дни.ру" попросил артиста поделиться воспоминаниями о предшественнике.

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