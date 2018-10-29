Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть

27 октября исполнилось 40 лет старшей дочери Игоря Николаева Юлии. Женщину поздравил сам автор-песенник, а также его бывшая жена, певица Наташа Королева, которой именинница неожиданно посвятила очень трогательные строки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Николаева опубликовала несколько фотографий со своего дня рождения. Давно живущая в Америке именинница сходила на баскетбольный матч, а в кафе заказала торт, возле которого на блюде эффектно вывели: "С днем рождения, Юля!"

Одним из первых с круглой датой Николаеву поздравил отец. "Любимая дочка! Счастья тебе!" – коротко написал музыкант. При этом в своем аккаунте в той же социальной сети он был куда словоохотливее. "27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, мое солнышко Юлечка! ❤️ Сегодня твой день, малыш, будь счастлива!" – пожелал старшей наследнице Николаев.

К слову, в этот день музыкант не смог поздравить именинницу лично. Он был в Выборге, где во время выступления сообщил о дне рождения дочери, и публика бурно откликнулась на объявление.

А еще не забыла о 40-летии Юлии бывшая жена Игоря Николаева, певица Наташа Королева. "Юлька с Днюхой! С 40 ковника жизнь только начинается!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – со свойственным ей оптимизмом написала певица, которая, к слову, в конце мая справила 45-летие.

Николаева не стала медлить с ответом. "С возрастом гораздо больше ценишь жизнь, здоровье, каждое мгновение и получаешь больше удовольствия от жизни ... по этому приятно просто ощущать себя живой :-)", – призналась дочь Игоря Николаева.

А затем она очень трогательно обратилась к бывшей жене отца. "Да и еще , Наташенька .... пожалуйста знай, что я тебя очень люблю !!!! ❤️❤️❤️ Ты была есть и будешь семья ... и если я могу тебе чем то помочь то я всегда здесь (ты знаешь где) ... песен я больше не пишу ...но с Архипом могу посидеть ....только при одном условии " не приставать 😂" шутки в сторону ... Наташ ... такие связи как Богом назначенная мать и дочь не исчезают ... по этому я у тебя есть всегда ❤️ с любовью твоя Юля", – написала она Наташе. Что ответила ей Королева и ответила ли, неизвестно.