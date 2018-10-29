Варнава напугала поклонников болезненной худобой
Варнава сделала домашнее селфи в черно-белых тонах. "Черно-белое воскресенье... мое любимое", – подписала она фото.
Многие подписчики обратили внимание на болезненную худобу звезды и посоветовали ей больше есть: "Катенька, почему вы такая худенькая? Кушайте побольше! А глазки очень красивые!", "Катенька, ты супер, умница и красавица! Еще бы пару-тройку килограммов набрала бы, а то худенькая стала совсем. Извини за совет, но, честно, совсем исхудала", "Ты здесь такая худая".
Некоторые фолловеры считают, что Екатерина хорошо выглядит, а негативные комментарии исходят от завистников: "Катя, вы очень красивая!", "Вам очень идет худоба. Не понимаю, почему пишут в комментариях обратное", "Екатерина – очень красивая и умная девушка, жизнерадостная, просто шикарная".
Ранее Варнава рассказала, что сбросила 20 килограммов из-за того, что в какой-то момент перестала нравиться себе. "Я отказалась принимать себя такой, какая была. Посмотрела со стороны, на фотографии и свое изображение в телевизоре и сильно себе не понравилась", – поделилась она. Екатерина рассказала, что сейчас придерживается строгого рациона, который исключает все сладкое. Однако звезда призналась, что может позволить себе иногда "ведерко мороженого".
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