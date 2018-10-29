Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
О переживаниях Марии Максаковой рассказал на своей странице в соцсети Facebook Андрей Шаврей. Латвийский журналист изложил свой разговор с певицей по мессенджеру.
Поводом для беседы стал запланированный концерт "Балтийский путь", с которым Максакова выступит в Латвийской национальной опере 3 декабря. Состоялась она сразу после того, как Мария исполнила партию Татьяны в опере Днепра (бывший Днепропетровск).
Максакова призналась журналисту, что после спектакля не брала в руки цветы, которые поднесли ей поклонники, – по словам певицы, в целях безопасности. "Но это были розы преимущественно. От Вас в Риге приму, Андрей", – приводит Шаврей слова Марии.
Как писали "Дни.ру", Мария Максакова ищет виновных в мошенничестве с ее квартирой в Москве. Певица вступила в фиктивный брак с Далхатом Халаевым, чтобы иметь возможность решать юридические вопросы. Однако супруг продал элитную столичную недвижимость певицы.
Халаев заявил, что обещанных денег за квартиру так и не получил. В свою очередь покупатель заверил, что давно расплатился с молодым мужем Максаковой. Некто Миржоев заявил, что приобрел жилье по заниженной цене – 45 миллионов рублей, а перепродать квартиру собирался за гораздо большую сумму.
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